Randersacker: Suspendierter Bürgermeister Vogel tritt wohl zurück

Dietmar Vogel tritt offenbar als Bürgermeister in Randersacker zurück. Das geht aus der Tagesordnung für die nächste Gemeinderatssitzung hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach will der Gemeinderat am Mittwoch einen Beschluss zum Rücktrittsantrag fassen. Seit 2015 ist Vogel wegen Untreue vom Dienst suspendiert. Er hatte sich zwischen 2012 und 2014 insgesamt 100 Urlaubstage, die er nicht genommenen hatte, auszahlen lassen. So bekam er 25.000 Euro zusätzlich. Deshalb wurde er zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.Mit dem Rücktritt scheidet Vogel auf eigenen Wunsch aus dem Beamtenverhältnis aus. Er war seit 2008 Bürgermeister in Randersacker. Vogel sollte sich eigentlich ab Frühjahr vor dem Verwaltungsgericht Ansbach verantworten. Die Landesanwaltschaft hatte auf Entfernung aus dem Amt geklagt. Durch den Rücktritt ist das nun nicht mehr nötig.

Erstellt: 20.01.17 - 16:51 Uhr



