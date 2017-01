Würzburg: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Foto: Funkhaus Würzburg

Einbrecher auf frischer Tat ertappt. In der Nacht auf Donnerstag haben drei Männer versucht, in einen Bürokomplex in der Würzburger Zellerau einzubrechen. Die Polizei beobachtete die Männer dabei und konnte sie festnehmen. Bei der Durchsuchung des Trios wurden Einbruchswerkzeug, Handschuhe und Taschenlampen gefunden. Am Donnerstag wurden auch die Wohnungen der Männer durchsucht. Dabei wurde weiteres Diebesgut gefunden. Die drei stehen unter Verdacht auch mehrere Container auf dem Bürgerbräugelände vergangenes Wochenende aufgebrochen zu haben.Sie sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an.

Erstellt: 20.01.17 - 15:59 Uhr



zurück zur Übersicht