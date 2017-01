Würzburg: Verfahren gegen Facebook am 6. Februar

Foto: Funkhaus Würzburg

Termin für Facebook-Verfahren steht. Am 6. Februar findet vor dem Würzburger Landgericht ein Prozess gegen Facebook statt. Dabei werden auch Anwälte von Facebook anwesend sein. Grund ist eine Falschmeldung und die dazugehörigen Kommentare, die über das soziale Netzwerk verbreitet wurden. Dabei ging es um einen syrischen Flüchtling aus der Berlin, der durch ein Foto mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im September 2015 bekannt geworden war. Unter anderem wurde ihm fälschlicherweise vorgeworfen, er habe zusammen mit anderen einen Obdachlosen in Berlin angezündet. Trotz mehrfacher Anfragen soll der Beitrag und die Kommentare gar nicht oder nur teilweise gelöscht worden sein.Zusammen mit dem Würzburger Medien-Anwalt Chan-jo Jun will der Syrer nun eine einstweilige Verfügung gegen das soziale Netzwerk und einen AfD-Funktionär aus dem Rheinland erwirken. Der AfD-Mann hatte die Falschmeldung gepostet.

Erstellt: 20.01.17 - 16:27 Uhr



