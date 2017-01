Würzburg: Bundeskanzlerin Merkel spricht in Würzburg

Foto: dominik butzmann

Die Kanzlerin kommt nach Würzburg. Am Montagabend ist Angela Merkel zu Gast im Congress Centrum. Sie spricht im Rahmen des Diözesanempfangs. Sie spricht über Herausforderungen und Chancen in einer offenen Gesellschaft. Eingeladen hatte Bischof Friedhelm Hofmann. Ursprünglich sollte der Empfang an der Uni Würzburg stattfinden. Da es aber ein sehr großes Interesse an der Rede der Kanzlerin gab, wurde die Veranstaltung ins CCW verlegt. Beginn ist um 19:30 Uhr. Etwa 170 Ehrengäste werden unter den rund 2.000 Zuhörer mit dabei sein. Im Umfeld wird mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet. Pendlern wird empfohlen das Gebiet weiträumig zu umfahren.Eine halbe Stunde vor dem Empfang hat die Initiative für Bleiberecht einen Flashmob geplant. Sie wollen so für Bleiberecht und gegen Abschiebungen nach Afghanistan aufmerksam machen.

23.01.17 - 05:55 Uhr



