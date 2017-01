Fußball: Letztes Testspiel vor Rückrundenstart für die Kickers

Foto: Würzburger Kickers

Letzter Test für die Würzburger Kickers vor dem Rückrundenstart in der 2. Fußball Bundesliga. Am Samstagnachmittag sind sie zu Gast beim Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden. Es ist das insgesamt sechste Testspiel der Rothosen in der Winter-Vorbereitung. Bislang gab es drei Siege und zwei Niederlagen. Am Samstag wird Trainer Bernd Hollerbach voraussichtlich seine Elf für den Rückrundenstart einspielen lassen. Genau eine Woche später geht es am heimischen Dallenberg zum Rückrundenauftakt direkt gegen Herbstmeister Eintracht Braunschweig.Die Gastgeber aus Wiesbaden waren, wie die Kickers, in Spanien im Trainingslager. Dort gewannen sie unter anderem gegen den Kickers-Ligakonkurrenten Heidenheim mit 1:0.Spielbeginn in der BRITA-Arena in Wiesbaden ist am Samstag um 14 Uhr. Tickets gibt es an der Tageskasse.

Erstellt: 21.01.17 - 08:00 Uhr



