Hallenfußball: Bezirksmeisterschaft in Münnerstadt

Foto: rainersturm_pixelio.de

Bezirksmeisterschaft im Hallenfußball. Am Samstag treffen sich in Münnerstadt Unterfrankens beste Futsal-Mannschaften. 12 Teams nehmen am Turnier teil. Großer Favorit ist Bayernligist und Titelverteidiger 1. FC Sand. Aber auch Würzburgs Kreismeister TG Höchberg spielt bislang eine sehr gute Hallenrunde und gehört neben Ausrichter Münnerstadt und dem 2. der Bezirksliga Euerbach-Kützberg zum Favoritenkreis. Der TSV Rottendorf und der TSV Retzbach, die sich ebenfalls aus dem Raum Würzburg qualifiziert haben, gehören eher zu den Außenseitern.Turnierbeginn in der Mehrzweckhalle in Münnerstadt ist um 15:30 Uhr. Das Finale soll um 22:10 Uhr beginnen. Der Sieger qualifiziert sich für die bayerische Meisterschaft kommenden Samstag in Nürnberg.

Erstellt: 21.01.17 - 08:30 Uhr



