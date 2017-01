Mainfranken: Haustürbetrüger unterwegs

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Polizei warnt vor Betrügern an den Haustüren. In Rimpar ist am Donnerstagvormittag eine Rentnerin bestohlen worden. Eine Frau hatte bei ihr geklingelt und um ein Glas Wasser gebeten. Als die Seniorin das Wasser holte gelangte offenbar eine Komplizin in die Wohnung und klaute Bargeld aus dem Schlafzimmer.Von einer Täterin liegt eine Beschreibung vor: Sie ist etwa 25 Jahre alt und 150 Zentimeter groß und schlank. Sie sprach gebrochenes Deutsch und trug einen braunen Parka. Hinweise nimmt die Polizei unter 0931/457-1732 entgegen.Bei einem zweiten Fall in Hafenlohr kamen zwei Frauen und boten Hofreinigungsarbeiten an. Während der Arbeiten nutze eine der Frauen das Klo des älteren Ehepaars. Danach stellte sich heraus, dass mehrere Hundert Euro Bargeld, zwei EC-Karten und persönliche Dokumente fehlten.Die Frauen werden wie folgt beschrieben: 1. Frau: Etwa 35 Jahre alt und 165 bis 170 cm groß, trug Strickmütze, bunte Jacke, dunkle Hose. Sie hatte dunkle kurze Haare und leicht kräftige Figur.2. Frau: Etwa 45 Jahre alt und etwa 160 cm groß, schlank, trug schwarze Hose und hatte einen geflochtenen Zopf.Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/98410.

