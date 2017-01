Frammersbach: Bürgermeisterwahl mit drei Kandidaten

Foto: Wilhelmine Wulff - pixelio.de

Wer wird in Frammersbach in Zukunft die Geschicke der Gemeinde lenken? Zur Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag treten drei Kandidaten an. Die rund 3700 Wahlberechtigten können sich zwischen dem SPD-Mann Christian Holzemer, Norbert Meidhof von den Freien Wählern und Dieter Kothe von den Frammersbacher Bürgern entscheiden. Die außerplanmäßige Wahl war notwendig geworden, da im Oktober letzten Jahres Bürgermeister Peter Franz nach langer, schwerer Krankheit verstarb.

Erstellt: 21.01.17 - 07:14 Uhr



