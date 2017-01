Unterfranken: Firmen vor Trumps Amtseinführung verunsichert

Foto: IHK Würzburg-Schweinfurt

Mit Verunsicherung blicken viele unterfränkische Firmen der Präsidentschaft Donald Trumps entgegen. Er wird am Freitag ab circa 17 Uhr deutscher Zeit in Washington in sein Amt eingeführt. Damit ist der Republikaner der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. In Unterfranken pflegen 280 Unternehmen Handelsbeziehungen zu den USA – rund 40 davon haben Produktionsstätten oder Niederlassungen vor Ort. Viele der Firmen fragen sich, welchen Kurs Trump im Bereich der Wirtschaftspolitik einschlagen wird, so die IHK Würzburg-Schweinfurt. In seinem Wahlkampf hatte Trump immer wieder angekündigt, die eigene Wirtschaft fördern zu wollen.Laut IHK könnten vor allem die unterfränkischen Firmen am besten dastehen, die über Spezialwissen verfügen – zum Beispiel im Maschinenbau oder im Bereich der Elektrotechnik. Für die unterfränkische Wirtschaft ist die USA der zweitwichtigste Markt nach Europa.

Erstellt: 20.01.17 - 06:04 Uhr



