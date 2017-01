Würzburg: Tatwaffe am Schmalzmarkt war ein Messer

Neuer Hinweis auf Tatwaffe. Bei einer Auseinandersetzung am Wochenende in Würzburg wurde ein 25-jähriger Mann niedergestochen und schwer verletzt. Jetzt teilte die Polizei mit, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handelt. Bislang war nur von einem spitzen Gegenstand die Rede.Wie berichtet waren am Samstagnachmittag zwei Gruppen am Schmalzmarkt in Streit geraten. Dabei hatte ein 20-jähriger ein Messer gezogen und auf einen anderen Mann eingestochen. Nach kurzer Fahndung wurde der Mann festgenommen und sitzt in U-Haft.Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei aber weiterhin nach Zeugen. Besonders wichtig könnte dabei die Aussage eines etwa 40- bis 50-jährigen Mannes sein, der sich in Begleitung einer Frau am Tatort befunden und versucht haben soll, den Streit zu schlichten.

Erstellt: 19.01.17 - 17:51 Uhr



