Würzburg: Planungen für Multifunktionsarena werden konkreter

Foto: Würzburg Wiki

Die Pläne für eine Multifunktionsarena werden konkreter. Sie soll direkt hinter dem Hotelturm am Berliner Ring entstehen und 90 auf 70 Meter Grundfläche haben. Neben Handball und Basketball sollen dann dort Kongresse und auch Konzerte stattfinden, so der Plan des Architekturbüros Albert Speer und Partner. In der Halle gibt es einen Ober- und Unterrang, den man einschieben kann, um noch mehr Platz zu bekommen. Außerdem sollen zwischen den beiden Rängen VIP-Logen entstehen. Je nach Veranstaltung können zwischen 5.100 und 7.400 Zuschauer Platz finden.Zur Halle soll man entweder über einen Lift und eine Treppe an der Grombühlbrücke gelangen, oder über die Schweinfurter Straße. An der Halle direkt wird es wohl nur etwa 500 Stellplätze geben. Jedoch gibt es in der näheren Umgebung rund 2.500 Parkplätze.Noch sind aber nicht alle Details geklärt. Wer die Halle betreibt steht noch nicht fest. Außerdem fehlt noch Geld für die Finanzierung des rund 35 Millionen teuren Projekts. Dennoch ist man von Seiten der Stadt optimistisch, dass es bald losgehen könne.

Erstellt: 20.01.17 - 06:04 Uhr



