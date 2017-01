Würzburg: Exhibitionist onaniert vor Frau

Foto: Funkhaus Würzburg

Mann onaniert vor Frau. Am Donnerstagmorgen hat sich ein 30-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Würzburger Innenstadt selbst befriedigt. Er stellte sich direkt vor eine 19-Jährige und schaute sie dabei die ganze Zeit an. Als die Polizei gerufen wurde, floh der Mann. Der 30-Jährige wurde kurze Zeit später aber vorläufig festgenommen. Die Polizei sucht derzeit noch Zeugen oder auch weitere Opfer des Exhibitionisten.

Erstellt: 19.01.17 - 16:44 Uhr



