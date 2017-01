Unterfranken: Handwerk 2016 mit bester Geschäftslage aller Zeiten

Rekord-Konjunktur im Handwerk. Die Geschäftslage der unterfränkischen Handwerksbetriebe im vergangenen Jahr war die beste, die bislang aufgezeichnet wurde. Über 90 Prozent der Betriebe gaben an, mit ihrer durchschnittlichen Geschäftslage zufrieden gewesen zu sein. Das berichtet die Handwerkskammer für Unterfranken. Besonders gut lief es für das Bau- und Nahrungsmittelhandwerk.Außerdem waren die Unternehmen im Schnitt voll ausgelastet. In diesem Fall bedeute das eine durchschnittliche Auslastung von knapp 80 Prozent. Damit konnte man eine erneute Steigerung des Topwertes aus 2015 um 1,7 Prozent verzeichnen. Die Prognosen der Handwerksbetriebe in Unterfranken für das aktuelle Quartal fallen ebenso gut aus. 90 Prozent der Firmen rechnen mit einer guten oder befriedigenden Geschäftslage. Allerdings stehen auch große Herausforderungen wie der Brexit und die noch unbekannte Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump bevor.

Erstellt: 19.01.17 - 16:17 Uhr



