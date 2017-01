Kitzingen: Großeinsatz der Polizei nach Einbruch

Foto: Funkhaus Würzburg

Großfahndung nach Einbruch. Mit einem Hubschrauber und mehreren Streifen hat die Polizei am Donnerstagmittag nach Einbrechern im Kitzinger Ortsteil Hoheim gesucht. Die Unbekannten waren dort am Vormittag in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Über ein eingeschlagenes Fenster verschafften sie sich Zutritt zu dem Haus. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen, verschwanden jedoch offenbar ohne Beute wieder. Der Sachschaden liegt bei 1.500 Euro.Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos – um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wird gebeten.

Erstellt: 19.01.17 - 15:06 Uhr



