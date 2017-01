Dettelbach: Hausfassade und Auto beschädigt

Brennbare Flüssigkeit an Auto und Hausfassade. In der Nacht zum Mittwoch wurden in Dettelbach von einem Unbekannten zwei Glasflaschen mit der Flüssigkeit geworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Kripo ermittelt derzeit noch. Die Beamten bitten auch im Hinweise aus der Bevölkerung.

Erstellt: 19.01.17 - 14:58 Uhr



