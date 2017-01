Würzburg: Mehrere tausend Euro aus Café gestohlen

Foto: Markus Igelsböck

Einbrecher in der Würzburger Innenstadt. In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Café und einen Bürokomplex eingebrochen. Aus den Büroräumen in der Mainaustraße wurde Computerzubehör, ein Smartphone und mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Aus dem Cafe am Kardinal Faulhaber Platz wurden mehrere tausend Euro gestohlen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Erstellt: 19.01.17 - 13:42 Uhr



