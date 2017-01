Würzburg: Narren treffen sich zum Gottesdienst

Foto: Wolfgang / wuerzburgwiki.de

Die Würzburger Faschingsgesellschaften feiern einen gemeinsamen Gottesdienst. Am Donnerstagabend werden hunderte Narren in der Kirche St. Joseph in Grombühl erwartet. Die Karnevalsvereine aus Würzburg und der Umgebung beginnen den Höhepunkt der Faschingszeit in Würzburg traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst. Dabei kann es dann auch schon mal vorkommen, dass die Predigt in Reimform gehalten wird. Auch schon im vergangenen Jahr fand er in Würzburgs zweitgrößter Kirche statt. Beginn des Gottesdienst der Karnevalisten ist am Donnerstagabend um 19.30 Uhr.

Erstellt: 19.01.17 - 11:15 Uhr



