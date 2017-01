Würzburg: Feuer am Kranenkai

Am Würzburger Kranenkai hat es am späten Mittwochabend gebrannt. Die Feuerwehr musste um kurz nach 23 Uhr zu einem Zimmerbrand in einer Gaststätte ausrücken. Die Flammen waren in einer Personalumkleide ausgebrochen. Die Ursache dafür ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Alle anwesenden Personen konnten sich selbständig ins Freie retten.Nach den Löschmaßnahmen wurde die Brandausbruchstelle sowie angrenzende Räume kontrolliert und Teile der Deckenverkleidung entfernt um ein Wiederaufflammen auszuschließen. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 28 Kräften im Einsatz.

Erstellt: 19.01.17 - 05:39 Uhr



