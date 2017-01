Würzburg: Bündnis kündigt Demo gegen Rechts an

Foto: Funkhaus Würzburg

Protestzug gegen Rassismus. Die Initiative “Würzburg lebt Respekt“ hat für den 18. Februar zu einer Demonstration in der Innenstadt aufgerufen. Sie will laut eigener Aussage gegen menschenverachtende gesellschaftliche Vorstellungen auf die Straße gehen. An dem Protestzug sollen nach ersten Planungen etwa 100 Menschen teilnehmen. Damit reagiert das Bündnis auf einen am gleichen Tag angesetzten Gedenkmarsch der Neonazi-Vereinigung “Der Dritte Weg“ in Würzburg. Mit der Veranstaltung soll an die Bombardierung Dresdens im Jahr 1945 erinnert werden.Wie die beiden Demonstrationszüge durch die Innenstadt verlaufen sollen, will die Stadt in den kommenden Wochen in Gesprächen mit den jeweiligen Initiatoren klären.

Erstellt: 19.01.17 - 06:49 Uhr



zurück zur Übersicht