Unterfranken: Flüchtlingszahlen gehen immer weiter zurück

Foto: Timo Klostermeier / pixelio.de

Rückläufige Flüchtlingszahlen. Zum Jahreswechsel sind in Unterfranken mit 11.200 Asylbewerbern deutlich weniger Flüchtlinge untergebracht als noch Anfang 2016. Damals waren es mit circa 15.650 noch rund 28 Prozent mehr. Der Trend spiegelt sich auch in der Anzahl der Neuankommenden wider. Im gesamten vergangenen Jahr rund kamen 3.400 Asylbewerber in der Erstaufnahmeeinrichtung in Schweinfurt an. Alleine im zweiten Halbjahr 2015 waren es mit rund 16.500 noch fast fünfmal so viele.Mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen wurde auch die Anzahl der Unterkünfte deutlich zurück geschraubt. Bereits Mitte 2016 waren sämtliche Notunterkünfte geschlossen worden. Mittlerweile wurden auch die neun Außenstellen der Erstaufnahmeeinrichtung in Schweinfurt geschlossen. Teilweise werden die Einrichtungen jedoch auf Abruf bereit gehalten.

Erstellt: 19.01.17 - 06:51 Uhr



