Fußball: Niederlage zum Trainingslagerabschluss für die Kickers

Foto: Würzburger Kickers

Niederlage im letzten Testspiel des Trainingslagers für die Würzburger Kickers. Am Mittwochnachmittag verloren sie gegen den 2. der Schweizer Liga Young Boys Bern mit 0:2. Bei widrigem Wetter waren die Kickers zwar das bessere Team, vor dem Tor aber nicht zielstrebig genug. Die beste Chance hatte Stürmer Marco Königs mit einem Fallrückzieher an die Latte. Es war das insgesamt vierte Testspiel in Spanien innerhalb von zwölf Tagen Trainingslager. Zusätzlich hatten die Spieler von Bernd Hollerbach rund 20 Trainingseinheiten in Marbella zu absolvieren.Am Donnerstagmittag fliegen sie von Málaga aus zurück nach Frankfurt. Kurz nach 16 Uhr werden sie wieder in Deutschland erwartet. Am Samstag steht schon das letzte Testspiel vor dem Rückrundenstart an. Am Wochenende geht es gegen den Drittligisten Wehen-Wiesbaden.

Erstellt: 18.01.17 - 16:55 Uhr



zurück zur Übersicht