Würzburg: Neue Baupläne für Tenniscenter am Stein

Foto: Benjamin Wiens_pixelio.de

Pläne für das Tenniscenter am Stein vorgelegt. Am Dienstagnachmittag wurden im Bauausschuss der Stadt Würzburg Pläne für eine Soccerhalle präsentiert. Der Eigentümer hat offenbar vor einen Teil so zu nutzen. Der andere Teil soll für Badmintonfelder, sowie Umkleiden und Duschcontainer genutzt werden. Die Würzburger Kickers haben bereits Interesse an dem Projekt signalisiert. So hätte man witterungsunabhängige Trainingsmöglichkeiten gerade für Jugendteams.Es muss allerdings noch geprüft werden ob baurechtliche Genehmigungen nötig sind. Daher ist es nicht sofort möglich, mit den Umbauten zu beginnen.Die Tennishalle am Stein wird bereits seit 2002 nicht mehr genutzt. Das Gebäude rottet vor sich hin, zwischenzeitlich wurde auch der Besitzer gewechselt. Bereits zweimal kam es in der Vergangenheit zu einem Brand in dem Gebäude. Nun könnte es nach 15 Jahren eventuell wieder richtig genutzt werden.

Erstellt: 19.01.17 - 06:28 Uhr



zurück zur Übersicht