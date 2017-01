Würzburg: Grafeneckart wird weiß-grau gestrichen

Foto: Stadt Würzburg

Der Grafeneckart in Würzburg wird eine sandsteinfarbene Hervorhebung erhalten. Das hat am Mittwoch der Bauausschuss beschlossen. Die weiß-sandsteinfarbe Kombination hat sich damit gegen eine weiß-rote Farbkombination durchgesetzt. Seit Herbst 2015 wird der 800 Jahre alte Rathausturm saniert. Im Mai soll die Verhüllung wegkommen.Außerdem beschloss der Bauausschuss, dass die Weinparade in Zukunft eher beginnt. Seit 2008 beginnt dieses Weinfest am letzten Donnerstag im August. Oft kam es so zu Überschneidungen am Marktplatz durch das STRAMU, das am letzten Ferienwochenende stattfindet. Die Weinparade soll in Zukunft am vorletzten Wochenende der Sommerferien enden, läuft aber ansonsten normal wie bisher elf Tage lang und beginnt an einem Donnerstag.

Erstellt: 18.01.17 - 17:31 Uhr



zurück zur Übersicht