Gemünden: Fallschirmspringer abgestürzt

Foto: Funkhaus Würzburg

Bei der Landung schwer gestürzt. Am Dienstagmittag ist ein Fallschirmspringer der Bundeswehr bei einem Übungssprung in Gemünden schwer verletzt worden. Zunächst war der Sprung bei optimalen Wetterbedingungen gut verlaufen. Bei der Landung über einem Acker nahe des Ortsteils Adelsberg unterlief dem erfahrenen Springer jedoch ein Fehler. Er stürzte und schlitterte mehrere Meter über den gefrorenen Acker. Schwer verletzt wurde der Soldat in ein Krankenhaus gebracht.

18.01.17 - 14:48 Uhr



