Würzburg: Papiercontainer in der Innenstadt brennt

Foto: Funkhaus Würzburg

Feuer in der Innenstadt. Am Mittwochmorgen hat ein Papiercontainer in der Würzburger Kaiserstraße auf Höhe des C&A gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Straßenbahnverkehr wurde nur kurzzeitig durch die Löscharbeiten behindert. An dem Container entstand ein Schaden von circa 600 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Erstellt: 18.01.17 - 14:19 Uhr



