Würzburg: Keine Tötungsabsicht im Fall um gefährliche Steinschläge

Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

Richterspruch im Fall um die gefährlichen Steinschläge im Landkreis Kitzingen. Eine 51-jährige Frau ist am Mittwoch vor dem Landgericht Würzburg zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Sie hatte im April letzten Jahres mehrmals mit einem 1,7 Kilo schweren Stein auf den Kopf ihres schlafenden Ehemanns geschlagen. Er war dabei schwer verletzt worden.Ein psychiatrischer Gutachter hatte der 51-Jährigen vergangene Woche eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert. Die Tat soll aus dem Affekt geschehen sein. Das Gericht berücksichtigte das Gutachten – die Frau soll sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befunden haben. Außerdem habe sie offenbar relativ leicht zugeschlagen, so der Richter.

Erstellt: 18.01.17 - 13:29 Uhr



