Würzburg: Grafeneckart bekommt neue Farbe

Collage: Funkhaus Würzburg / Stadt Würzburg

Der Grafeneckart in Würzburg bekommt eine neue Farbgebung. Der Bauausschuss der Stadt wird sie am Mittwochnachmittag beschließen. Zur Auswahl stehen zwei Varianten.Die erste sieht eine weiße Fassadenfarbe mit roten Hervorhebungen vor, ähnlich der Festung Marienberg. Diese Farbgebung hatte der Grafeneckart bereits im 15./16. Jahrhundert. Die zweite setzt ebenfalls auf eine weiße Fassade mit Hervorhebungen in Sandsteinfarbe.Der mehr als 800 Jahre alte Rathausturm wird seit Herbst 2015 saniert. Die Verhüllung soll im Mai wegkommen.

Erstellt: 18.01.17 - 05:46 Uhr



