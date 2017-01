Basketball: Sieg im Testspiel für s.Oliver Würzburg

Foto: Funkhaus Würzburg

Testspielsieg für Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg. Am Dienstagabend haben die Baskets in einem nicht öffentlichen Testspiel gegen den Mitteldeutschen BC mit 76:73 gewonnen. Vor allem defensiv zeigten sich die Würzburger im Vergleich zu den letzten Ligaspielen über weite Strecken stark verbessert. Auch Trainer Dirk Bauermann war nach der Partie zufrieden.Außerdem kündigte er an, dass man innerhalb der nächsten 24 Stunden einen neuen Spieler verpflichten wolle. Man arbeite Tag und Nacht daran die Mannschaft noch zu verstärken. Die Würzburger sind gerade auf der Aufbauposition sehr dünn besetzt.Am Donnerstag wollen die Baskets ihr nächstes Testspiel bestreiten. Ursprünglich sollte es in der s.Oliver Arena gegen Zweitligist Gotha gehen. Die haben aber aus Verletzungsgründen die Partie abgesagt. Man werde aber auf jeden Fall am Donnerstag spielen, gegen wen sei noch offen, hieß es von Vereinsseite.

Erstellt: 17.01.17 - 19:44 Uhr



zurück zur Übersicht