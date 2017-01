Würzburg: Bahn verschärft Sicherheitsmaßnahmen nach Axt-Attentat

Foto: Funkhaus Würzburg

Mehr Sicherheitsmaßnahmen in Bahnen nach Axt-Attentat. Heute vor sechs Monaten ist ein 17-jähriger Flüchtling in einem Regionalzug in Würzburg-Heidingsfeld auf vier chinesische Passagiere losgegangen. Seitdem hat die Deutsche Bahn die Sicherheitsvorkehrungen in den Zügen verschärft, so die Würzburger Geschäftsstelle der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).Demnach wird in einzelnen Zügen in Deutschland mehr Zugbegleitpersonal eingesetzt. Außerdem gibt es auf bestimmten Strecken mehr Begleitschutz seitens des Bahn-Sicherheitspersonals oder der Bundespolizei. Daneben wurden vor allem in Ballungsräumen Zugbegleiter mit Alarmgeräten ausgestattet.Ab dem Frühjahr sollen bundesweit Sicherheitsmitarbeiter mit Bodycams ausgerüstet werden – auch in Zügen sollen sie zum Einsatz kommen. Laut der EVG will die Deutsche Bahn ihr Sicherheitskonzept in den kommenden Monaten noch ausweiten.

Erstellt: 18.01.17 - 06:03 Uhr



