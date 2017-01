Würzburg / Hong Kong: Axt-Attentatsopfer kämpfen sich zurück ins Leben

Foto: Funkhaus Würzburg

Attentatsopfer kämpfen weiter mit den Folgen. Das Axt-Attentat bei Würzburg im Juli vergangenen Jahres hat immer noch weitreichende Folgen für die Opfer. Drei der vier Touristen aus Hong Kong, die damals teilweise schwer verletzt worden sind, befinden sich immer noch in sowohl psychischer als auch physischer Behandlung. Das erzählte Hans Peter Trolldenier von der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Würzburg, der immer noch mit den Opfern in Kontakt steht. Eines der Opfer hat durch den Vorfall seinen Job verloren. Ein umso schwererer Verlust, da es in Hong Kong kein Kranken- oder Arbeitslosengeld wie bei uns gibt. Das durch den Anschlag verursachte Trauma werde die Opfer jedoch noch lange beschäftigen. Insgesamt gebe es aber Aussicht auf Besserung.Am 18. Juli vergangenen Jahres war ein 17-jähriger Flüchtling in einem Regionalzug bei Würzburg mit einer Axt Amok gelaufen. Insgesamt vier Hong-Kong-Chinesen und eine Frau aus Würzburg wurden dabei teilweise schwer verletzt. Auf seiner Flucht wurde der Attentäter von der Polizei erschossen.

Erstellt: 18.01.17 - 07:35 Uhr



zurück zur Übersicht