Würzburg: Kaffee finanziert Projekte in Tansania

Foto: Claudia Hautumm_pixelio.de

Kaffeetrinken für den guten Zweck. Der Verein Würzburger Partnerkaffee hat im vergangenen Jahr 71,2 Tonnen fair gehandelten Röstkaffee verkauft. So konnte man insgesamt 38.700 Euro an acht Projekte in Tansania geben. Unter anderem konnten so Geräte und Ausstattungen für Krankenhäuser gekauft werden. Außerdem wurden Gelder für Kurse bereitgestellt, in denen die Grundlagen des Maurer- und Schreinerhandwerks vermittelt werden. Zusätzlich gab es Geld für die Erweiterung eines Kindergartens und Anschaffung von Möbeln für Laborarbeitsplätze.In den vergangenen Jahren hat der Verein Würzburger Partnerkaffee immer wieder seinen Umsatz gesteigert. Pro verkauftes Kilogramm wird ein Solidaritätsbeitrag von 38 Cent erhoben, der für verschiedene Projekte eingesetzt wird.

Erstellt: 18.01.17 - 06:27 Uhr



