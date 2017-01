Würzburg: Drogenkontrolle in der Innenstadt

Foto: Funkhaus Würzburg

Größere Mengen Rauschgift gefunden. Am Montagabend nahmen Polizisten in der Würzburger Innenstadt einen 34-Jährigen genauer unter die Lupe. Sie fanden etwa 50 Gramm Marihuana und rund 40 Gramm Amphetamin. Die Nacht musste der Mann in einem Haftraum der Polizei verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Erstellt: 17.01.17 - 18:10 Uhr



