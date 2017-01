Fußball: Letztes Testspiel für die Kickers im Trainingslager

Foto: Würzburger Kickers

Viertes und letztes Testspiel im Trainingslager für die Würzburger Kickers. Am Mittwochnachmittag spielen die Rothosen im spanischen La Linea gegen den Schweizer Erstligisten Young Boys Bern. Die Partie findet rund eine Stunde vom Team-Hotel der Kickers entfernt statt. Bern steht in der Schweizer-Liga auf Platz zwei in der Tabelle. Sie sind also deutlich stärker einzuschätzen als der Ligakonkurrent FC Vaduz, gegen den die Kickers am Montag mit 2:0 gewannen. Die sind zur Winterpause Tabellenletzter.Am Donnerstag geht es dann für die Kickers nach elf Tagen Trainingslager im spanischen Marbella zurück nach Deutschland. Bereits am Samstag findet das insgesamt sechste und somit letzte Testspiel für Würzburg beim SV Wehen-Wiesbaden statt. Genau eine Woche später startet die Rückrunde der 2. Liga mit der Partie gegen den Herbstmeister Eintracht Braunschweig.

Erstellt: 18.01.17 - 06:00 Uhr



