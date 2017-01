Würzburg/Günzburg: Großer Drogenfund nach Festnahme am Hauptbahnhof

Große Mengen Drogen nach Festnahme am Würzburger Hauptbahnhof sichergestellt. Wie die Polizei erst jetzt aus ermittlungstechnischen Gründen mitteilte, wurden bei einem 31-jährigen Niederländer bereits im Oktober am Hauptbahnhof mehr als 4 Kilo Amphetamin, circa 30 Gramm Heroin und mehr als 50 Gramm Kokain gefunden. Der 31-Jährige wurde nach kurzer Flucht festgenommen.Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 29-Jährigen aus Günzburg, zwischen Ulm und Augsburg. Er sollte einen Großteil der Drogen bekommen. Er wurde Mitte Dezember am Stuttgarter Flughafen festgenommen, als er aus seinem Urlaub zurückkam.Daraufhin wurde zwei Wohnungen in Günzburg durchsucht. In der Wohnung eines 26-Jährigen sogenannten “Bunkerhalters“ wurden weitere geringe Mengen an Rauschgift gefunden. Die beiden Älteren sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Erstellt: 17.01.17 - 14:07 Uhr



