Würzburg: Polizei schnappt mutmaßlichen Drogendealer

Foto: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Marihuana-Geruch bringt Polizei auf heiße Spur. Die Beamten haben am Sonntagnachmittag in Würzburg einen mutmaßlichen 28-jährigen Drogendealer festgenommen. Der Marihuana-Geruch war aus einer Wohnung im Stadtteil Grombühl gedrungen – dort hielt sich der 28-Jährige ohne festen Wohnsitz auf. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten 85 Ecstasytabletten, 35 Gramm Haschisch und kleine Mengen anderer Drogen.Der 28-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Erstellt: 17.01.17 - 16:28 Uhr



