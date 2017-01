Würzburg: Gutachter hält Angeklagten für schuldfähig

Foto: Funkhaus Würzburg

Angeklagter ist schuldfähig. Das hat ein Gutachter am Montag im Prozess um den versuchten Mord in Wiesentheid vor dem Würzburger Landgericht festgestellt. Eine Persönlichkeitsstörung konnte nicht nachgewiesen werden. Die Plädoyers werden am Dienstag erwartet, das Urteil soll dann noch vor Ende dieser Woche fallen.Anfang vergangenen Jahres hatte der 20-Jährige Hauptangeklagte zusammen mit einem 19-Jährigen seine Ex-Freundin in den Schlosspark Wiesentheid gelockt. Nachdem sie dem Angeklagten klar gemacht hatte, dass sie nichts mehr von ihm will, stach er mit einem Messer auf ihren Hals, Kopf und Nacken ein. Sie wurde dabei schwer verletzt und sitzt seit dem Vorfall im Rollstuhl.

Erstellt: 16.01.17 - 18:15 Uhr



zurück zur Übersicht