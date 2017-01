Würzburg: CSU fordert mehr Videoüberwachung in der Stadt

Foto: Berthold Bronisz / pixelio.de

Mehr Videoüberwachung in der Innenstadt gefordert. Die CSU-Fraktion hat bei der Stadt Würzburg einen Antrag auf Ausweitung der Videoüberwachung in der Innenstadt gestellt. Die Kameras sollen helfen, Täter schneller ausfindig machen zu können. Außerdem soll die Videoüberwachung eine abschreckende Wirkung haben. Nach dem Terror-Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt, aber auch die Tritt-Attacke auf eine Frau in Berlin, sei eine stärkere Videoüberwachung notwendig, so CSU-Stadtrat Aron Schuster.Die Polizei sieht unterdessen keinen Anlass, mehr Kameras in der Würzburger Innenstadt zu installieren. Es gebe laut Pressesprecherin Kathrin Reinhardt keine speziellen Brennpunkte. Im Ernstfall könnte die Polizei auf die Aufnahmen der insgesamt 17 Kameras privater Anbieter zurückgreifen – darunter von der WVV oder Diskothekenbetreibern.Nach Informationen der Stadt wird der Antrag der CSU aktuell geprüft und soll dann im Stadtrat behandelt werden.

Erstellt: 17.01.17 - 06:10 Uhr



