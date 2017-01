Lohr: Schwere Zeiten für Bosch Rexroth

Foto: Funkhaus Würzburg

Lange Durststrecke für Rexroth. Die Industriehydraulikabteilung von Bosch Rexroth in Lohr hat mit einer schlechten Auftragslage zu kämpfen. Auslöser sei unter anderem die schlechte Wirtschaftslage der Öl-, Bergbau- und Stahlbranchen. Diese problematische Lage wird sich wohl die nächsten fünf Jahre fortsetzten, so Firmenchef Rolf Najork gegenüber der DPA.In Lohr will man die Lage genau beobachten und die Fertigung weiterhin anpassen, so eine Sprecherin von Bosch Rexroth. Auch ein Stellenabbau sei dabei nicht auszuschließen. Eines der drei Werke von Rexroth in Lohr ist für die Produktion von Industriehydraulik zuständig. Grob geschätzt ein Drittel der insgesamt rund 6.000 Mitarbeiter in Lohr ist dort tätig.Auch in der Gießerei gab es in der Vergangenheit Probleme. Damals ging es um eine Umstrukturierung, die 140 Jobs kosten sollte. Eine Einigung scheiterte. Die Umstrukturierung wird aktuell unter anderem mit Abfindungsangeboten umgesetzt. Wie viele Stellen dabei tatsächlich entfallen ist derzeit aber noch nicht abzusehen.

Erstellt: 18.01.17 - 07:29 Uhr



zurück zur Übersicht