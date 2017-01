Fußball: Daghfous vorzeitig verletzt aus Trainingslager abgereist

Kickers-Akteur Nejmeddin Daghfous vorzeitig aus dem Trainingslager abgereist. Bereits am Montagvormittag ist der offensive Mittelfeldspieler aus dem spanischen Marbella zurück in die Region geflogen. Daghfous hatte sich beim Testspiel gegen den FSV Frankfurt am Sprunggelenk verletzt. Zwischenzeitlich schien die Verletzung ausgeheilt zu sein, man wolle aber kein Risiko eingehen und deshalb eine genaue Diagnose. Deshalb wird der Deutsch-Tunesier bei einem Spezialisten im Krankenhaus Schloss Werneck untersucht und behandelt.Das Trainingslager der Kickers geht noch bis Donnerstag. Am Montag und Mittwoch bestreiten die Rothosen noch je ein Testspiel.

