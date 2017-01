Würzburg: Neubaustraße soll zur Einbahnstraße werden

Die Würzburger Innenstadt soll weiter aufgewertet werden. Am Dienstag wird im Umwelt- und Planungsausschuss ein Plan vorgestellt, die Neubaustraße zu einer Einbahnstraße umzubauen. Der Verkehr soll dann ab der Neubaukirche nur noch in Richtung Polizeiinspektion fließen. Dadurch entsteht mehr Platz für den Gehweg und Außenterrassen der Restaurants vor Ort. Der fließende Verkehr würde durch die Einbahnstraßenregelung kaum beeinträchtigt, so die Planer.Höhe der Kreuzung Peterstraße soll die Fahrbahn auf fünf Meter Breite schrumpfen, an der Kreuzung zur Sanderstraße für zwei Abbiegespuren auf etwa sieben Meter. Insgesamt 1.000 Quadratmeter Fahrbahn sollen wegfallen, dafür rund 700 Quadratmeter neue Grünflächen und 300 Quadratmeter Aufenthaltsfläche entstehen. Sollten die Pläne auch im Stadtrat Zustimmung finden, könnte man 2018 mit dem Bau beginnen, der rund ein Jahr dauern soll.Oberbürgermeister Christian Schuchardt sagte, dass die Neubaustraße so zu einem “Sahnestückchen der Innenstadt“ werden könne. Ähnlich wie die Kaiser- und Eichhornstraße werde so die Innenstadt weiter aufgewertet.

