Arnstein-Heugrumbach: Lebensgefährlich verletzter Mann stirbt nach Familiendrama

Foto: Funkhaus Würzburg

Familiendrama fordert Todesopfer. Ein Mann und seine Schwiegertochter waren Anfang Januar mit schweren Schussverletzungen in einem Mehrfamilienhaus in Arnstein-Heugrumbach entdeckt worden. Nun ist der Mann im Krankenhaus gestorben. Die Schwiegertochter schwebt weiter in Lebensgefahr.Die beiden waren vom Ehemann der schwer verletzten Frau in dem Haus gefunden worden. Nach Informationen der Staatsanwaltschaft lag die Schwiegertochter im ersten Stock, der Schwiegervater im Erdgeschoss. Ein Dritter war an dem Unglück offenbar nicht beteiligt. Die Schusswaffe soll sich rechtmäßig in dem Haus befunden haben. Die genauen Hintergründe der Familientragödie sind noch nicht bekannt.

Erstellt: 16.01.17 - 13:08 Uhr



