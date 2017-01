Unterfranken: Handel mit 2016 zufrieden

Foto: Andreas Hermsdorf - pixelio.de

Keine Partystimmung, aber ein ordentliches Geschäftsjahr. Das ist der Tenor einer Umfrage in der unterfränkischen Handelsbranche. So wurden laut Handelsverband in Unterfranken (HBE) im vergangenen Jahr rund 6,7 Milliarden Euro umgesetzt. Für 36 Prozent der Unternehmen verlief das Geschäft positiv, 34 Prozent erreichten das Vorjahresniveau. Ein Drittel der Unternehmen allerdings blieb hinter ihren Erwartungen zurück, vergleichsweise mehr als in den Jahren zuvor. Grund dafür ist unter anderem der stark zunehmende Onlinehandel. Dennoch bleibt der Einzelhandel bedingt durch Konsumlaune, Kaufkraft und gute Beschäftigungszahlen im aktuellen Jahr optimistisch. 60 Prozent der Händler stellen sich trotz der strukturellen Veränderungen auf eine ähnliche Situation wie letztes Jahr ein. Ein Viertel plant mit steigenden Geschäftszahlen, 15 Prozent allerdings auch mit rückläufigen, so der HBE.

