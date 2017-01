Rüdenhausen: Mit selbstgebasteltem Nummernschild unterwegs

Foto: schau.media / pixelio.de

Bei einer Kontrolle nahe Rüdenhausen im Landkreis Kitzingen hat die Polizei am Samstagnachmittag einen 21-jährigen Letten aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte an seinem Auto nur ein Nummernschild aus Pappkarton. Gegenüber den Beamten gab er an, das Auto erst vor drei Tagen gekauft zu haben. Er habe nicht gewusst, dass er eine Versicherung und ein Autokennzeichen benötige. Auf den Karton hatte er das Nummernschild des Vorbesitzers gemalt. Gegen den 21-jährigen Fahrer wird ermittelt.

Erstellt: 15.01.17 - 15:39 Uhr



