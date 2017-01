Würzburg: Brutale Attacke auf offener Straße

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein 20-Jähriger hat am Samstagnachmittag am Würzburger Schmalzmarkt offenbar einen 25-Jährigen angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der aus Syrien stammenden Mann erlitt mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. Daraufhin flüchtete der mutmaßliche Täter mit seinen zwei Begleitern. Der 25-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus – inzwischen schwebt er außer Lebensgefahr. Bereits wenige Tage zuvor soll es zwischen den Beteiligten in einer Diskothek zu einem Streit gekommen sein.Mittels einer Großfahndung konnte der 20-jährige Tatverdächtige nur kurz nach der Attacke festgenommen werden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Erstellt: 15.01.17 - 14:33 Uhr



zurück zur Übersicht