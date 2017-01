Würzburg: Einbrecher auf Beutezug in der Innenstadt

Foto: Igelsböck Markus / pixelio.de

Einbruch in zwei Würzburger Lokale. Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Samstag wohl gleich in zwei Gaststätten in der Würzburger Innenstadt eingestiegen. In beiden Fällen soll er sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft haben. Im ersten Lokal im Bereich der Semmelstraße knackte der Täter zwei Geldspielautomaten und erbeutete Münzgeld in noch unbekannter Höhe. In der zweiten Gaststätte in der Bahnhofstraße wurde er offenbar nicht fündig. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Erstellt: 15.01.17 - 10:25 Uhr



