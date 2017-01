Hallenfußball: TG Höchberg ist Würzburger Kreismeister

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Die TG Höchberg ist die beste Hallenfußballmannschaft im Raum Würzburg. Im Finale der Kreismeisterschaft konnte sie sich am Samstagabend mit 1:0 gegen den TSV Rottendorf durchsetzten. Im kompletten Turnier bekamen die Höchberger nur einen einzigen Gegentreffer. Neben der TG Höchberg und dem TSV Rottendorf ist auch die drittplatzierte Mannschaft vom TSV Retzbach für die Bezirksmeisterschaft am kommenden Woche in Münnerstadt qualifiziert.

Erstellt: 14.01.17 - 22:16 Uhr



