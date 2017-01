A3 / Kleinlangheim: Mit der Machete über die Autobahn

Machete und Messer sichergestellt. Gleich in zwei Fällen konnte die Autobahnpolizei am Freitagabend auf der A3 bei Kleinlangheim verbotene Waffen sicherstellen. Zuerst fanden die Polizisten bei einem LKW-Fahrer griffbereit in der Fahrertüre eine Machete. Die hatte der 27-jährige Pole dort nach eigenen Angaben zur Selbstverteidigung. Außerdem hatte er noch ein verbotenes Einhandmesser dabei.Nur zwei Stunden später, fanden die Polizisten am selben Rastplatz ebenfalls ein verbotenes Messer bei einem 36-jährigen Ungarn.Gegen beide Männer wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Erstellt: 14.01.17 - 13:52 Uhr



