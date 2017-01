Würzburg: Punks gegen die Polizei

Etwa 40 Punks haben Freitagnacht die Polizei in Würzburg beschäftigt. Die Gruppe hatte wohl nach einem Konzert in der Posthalle am Bahnhofsvorplatz Rauchbomben gezündet. Außerdem skandierten sie laute Sprechchöre gegen die Polizei. Wenig später stellten die Polizisten fest, dass an einem ihrer Autos ein Spiegel abgetreten worden war, an zwei weiteren wurden Aufkleber mit linkem Inhalt angebracht. Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere hundert Euro. Die Polizei vermutet, dass die Gruppe der Punks auch für die Beschädigung der Autos verantwortlich sein könnte.

Erstellt: 14.01.17 - 11:50 Uhr



