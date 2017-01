Würzburger: Wahn treibt Mann in Unterhose aufs Dach

Foto: wandersmann / pixelio.de

Nur in Unterhose auf dem Hausdach. Bei starkem Wind und Schneefall stand am Freitagmorgen ein verwirrter Mann auf einem Hausdach in der Würzburger Zellerau. Der Mann hatte nur eine Unterhose an und stützte sich mit seinen nackten Füßen in einer Regenrinne ab. Der Mann war offensichtlich geistig verwirrt, denn als ein Polizist ihn mit der Drehleiter der Feuerwehr retten wollte, lief er davon und behauptete der Polizist sei der Teufel. Schließlich konnte er aber über ein Dachfenster von einem anderen Polizisten zurück in die Wohnung gezogen werden. Der 51-Jährige wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Erstellt: 14.01.17 - 09:37 Uhr



