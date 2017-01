Würzburg: Rund zwei Millionen Euro für Virenforschung

Foto: Uni Würzburg

Millionen für Virenforschung. Der Virenforscher Lars Doelken von der Universität Würzburg hat einen Förderpreis erhalten. Der Preis des Europäischen Forschungsrates ist mit zwei Millionen Euro dotiert. Mithilfe des Geldes will der Virologe die nächsten fünf Jahre intensiv erforschen was passiert, wenn sich Viren in menschlichen Zellen einnisten oder massenhaft vermehren. Konkret will er das anhand einer Infektion mit dem Herpes-Virus untersuchen. Doelken erhofft sich dabei neue grundlegende Erkenntnisse in der RNA-Biologie menschlicher Zellen. Dieses Wissen könnte unter anderem auch Anwendung in der Therapie von Tumoren finden.Professor Lars Doelken ist Inhaber des Lehrstuhls für Virologie an der Universität Würzburg.

Erstellt: 14.01.17 - 08:59 Uhr



